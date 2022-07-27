Efeler 'VNL' için sahada

Voleyboldaki yoğun program Filenin Sultanları'nda olduğu gibi Filenin Efeleri'nde de sürüyor. Ağustos ayının sonunda başlayacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Milli Takımımız bu süreçte bir de tarihinde sadece 2014-2017 yılları arasında mücadele ettiği Dünya Ligi'nde şimdiki adıyla FIVB Milletler Ligi'ne yeniden gitmek için bilet almaya çalışacak. Filenin Efeleri bu yolda, Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Challenger Kupası'nda şampiyonluk kovalayacak. Kupada; Güney Kore, Küba, Şili, Avustralya, Türkiye, Katar, Tunus ve Çekya zirve için yarışacak.

2018'de 4. tamamlamıştı

Ay-Yıldızlılar'ın Dünya Challenger Kupası'ndaki ilk rakibi Katar olacak. Millilerimiz, 29 Temmuz'da TSİ 06.00'da oynanacak çeyrek final maçında Katar'ı yenmesi durumunda yarı finale çıkacak. Bu turda da ev sahibi Güney Kore-Avustralya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri daha önce 2018'de Dünya Challenger Kupası'nda mücadele etmiş ve kupayı 4.sırada tamamlamıştı. Türkiye, Dünya Challenger Kupası'na katılım hakkını ise 2 altın, 1 gümüş kazandığı CEV Avrupa Altın Ligi'nde bu sezon finale kalarak elde etmişti. Bu arada 2 kadroya bölünen Erkek Milli Takımımız, CEV Avrupa Altın Ligi, Akdeniz Oyunları, Dünya Challenger Kupası, ardından İslam Oyunları ve kapanışı da Dünya Şampiyonası'yla yapacak.