Efeler Ligi’nde 52. sezon başlıyor

Bu sezon 14 takımla oynanacak lig, yarın Bingöl Merkez Karşıyaka Salonu’nda oynanacak Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor karşılaşmasıyla start alacak.

2021-22 sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 10 farklı şehirden 14 takım mücadele edecek.

Ankara 3 takımla ilk sırada yer alırken, İstanbul ve İzmir ikişer takımla ikinci sırada bulunuyor. Afyon, Bursa, Bingöl, Mardin, Şırnak, Tokat ve Yozgat’ın ise ligde birer takım var.

Eczacıbaşı 1996’da alınan kararla ligden çekildi

Ligde geride kalan 52 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig’den 1. Lig’e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996’da alınan kararla ligden çekildi.

Halkbank’ın 9 şampiyonluğu var

Efeler Ligi’nde Halkbank, 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe , 5 kez şampiyon oldu

Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde Fenerbahçe, 5 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012’de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.

Ligde Arkas Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.

Galatasaray ’ın 32 yıllık hasreti

Ligde 4. şampiyonluğunu 1989’da kazanan Galatasaray, 32 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

Erkekler Voleybol 1. Lig’in ilk sezonu olan 1970-1971’de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.

Ziraat Bankkart kupayı ilk kez müzesine götürdü

Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta’yı 2020-2021 sezonu play-off final serisinde 3-1 yenerek şampiyon oldu.

40 yıl önce kurulan başkent ekibi, şampiyonluk kupasını ilk kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

50. sezon tamamlanamadı

Erkekler Voleybol 1. Ligi’nin 50. sezonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon belirlenemedi.

Ligde normal sezon sona erdikten sonra geçilen play-off müsabakaları mücbir sebeple tamamlanamadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları belirleme adına ligi normal sezon sıralamasıyla tescillerken, şampiyon ilan edilmedi.

Şampiyonlar

Erkekler Voleybol 1. Lig’de geride kalan 51 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon

1970-1971 Galatasaray

1971-1972 İETT

1972-1973 İETT

1973-1974 İETT

1974-1975 Muhafızgücü

1975-1976 Eczacıbaşı

1976-1977 Boronkay

1977-1978 Eczacıbaşı

1978-1979 Eczacıbaşı

1979-1980 Eczacıbaşı

1980-1981 Eczacıbaşı

1981-1982 Eczacıbaşı

1982-1983 Eczacıbaşı

1983-1984 Eczacıbaşı

1984-1985 Eczacıbaşı

1985-1986 Eczacıbaşı

1986-1987 Galatasaray

1987-1988 Galatasaray

1988-1989 Galatasaray

1989-1990 Eczacıbaşı

1990-1991 Eczacıbaşı

1991-1992 Halkbank

1992-1993 Halkbank

1993-1994 Halkbank

1994-1995 Halkbank

1995-1996 Halkbank

1996-1997 NETAŞ

1997-1998 NETAŞ

1998-1999 NETAŞ

1999-2000 Arçelik

2000-2001 Arçelik

2001-2002 Erdemir

2002-2003 Arçelik

2003-2004 Erdemir

2004-2005 Erdemir

2005-2006 Arkas Spor

2006-2007 Arkas Spor

2007-2008 Fenerbahçe

2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2009-2010 Fenerbahçe

2010-2011 Fenerbahçe

2011-2012 Fenerbahçe

2012-2013 Arkas Spor

2013-2014 Halkbank

2014-2015 Arkas Spor

2015-2016 Halkbank

2016-2017 Halkbank

2017-2018 Halkbank

2018-2019 Fenerbahçe

2019-2020 Lig tamamlanamadı

2020-2021 Ziraat Bankkart

AA