Efeler Ligi’nde 51. sezon heyecanı başlıyor

Erkekler Voleybol 1. Lig’de "AXA Sigorta Efeler Ligi" adıyla oynanacak 51. sezon, yarın başlayacak. Bu sezon 16 takımla oynanacak lig, yarın Ankara’da oynanacak Halkbank-Afyon Belediyesi Yüntaş maçıyla start alacak. Ligde geride kalan 50 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.
1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig’den 1. Lig’e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.
En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996’da alınan kararla ligden çekildi.
Halkbank’ın 9 şampiyonluğu var
Efeler Ligi’nde Halkbank, 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.
Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Galatasaray’ın 31 yıllık hasreti
Ligde 4. şampiyonluğunu 1989’da kazanan Galatasaray, 31 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.
Erkekler Voleybol 1. Lig’in ilk sezonu olan 1970-1971’de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.
Galatasaray, aradan geçen 31 yılda şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
Fenerbahçe, 5 kez şampiyon oldu
Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde Fenerbahçe, 5 kez kupayı müzesine götürdü.
İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012’de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.
Ligde Arkas Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.
50. sezon tamamlanamadı
Erkekler Voleybol 1. Ligi’nin 50. sezonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon belirlenemedi.
Ligde normal sezon sona erdikten sonra geçilen play-off müsabakaları mücbir sebeple tamamlanamadı. Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları belirleme adına ligi normal sezon sıralamasıyla tescillerken, şampiyon ilan edilmedi.
Şampiyonlar
Erkekler Voleybol 1. Lig’de geride kalan 50 sezonun şampiyonları şöyle:
Sezon Şampiyon
1970-1971 Galatasaray
1971-1972 İETT
1972-1973 İETT
1973-1974 İETT
1974-1975 Muhafızgücü
1975-1976 Eczacıbaşı
1976-1977 Boronkay
1977-1978 Eczacıbaşı
1978-1979 Eczacıbaşı
1979-1980 Eczacıbaşı
1980-1981 Eczacıbaşı
1981-1982 Eczacıbaşı
1982-1983 Eczacıbaşı
1983-1984 Eczacıbaşı
1984-1985 Eczacıbaşı
1985-1986 Eczacıbaşı
1986-1987 Galatasaray
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 Galatasaray
1989-1990 Eczacıbaşı
1990-1991 Eczacıbaşı
1991-1992 Halkbank
1992-1993 Halkbank
1993-1994 Halkbank
1994-1995 Halkbank
1995-1996 Halkbank
1996-1997 NETAŞ
1997-1998 NETAŞ
1998-1999 NETAŞ
1999-2000 Arçelik
2000-2001 Arçelik
2001-2002 Erdemir
2002-2003 Arçelik
2003-2004 Erdemir
2004-2005 Erdemir
2005-2006 Arkas Spor
2006-2007 Arkas Spor
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Arkas Spor
2013-2014 Halkbank
2014-2015 Arkas Spor
2015-2016 Halkbank
2016-2017 Halkbank
2017-2018 Halkbank
2018-2019 Fenerbahçe
2019-2020 Lig tamamlanamadı
AA