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Efeler Ligi | İnegöl Belediyespor: 1 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybol Efeler Ligi’nin 17. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

09 Şubat 2019, Cumartesi 20:09
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Efeler Ligi | İnegöl Belediyespor: 1 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybol Efeler Ligi’nin 17. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Salon: İnegöl

Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Deneri

İnegöl Belediyespor: Berkan Bozan, Marshall, Cüneyt Dağcı, Cepeda, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Hüseyin Koç, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkant Hızarcı, Efe Er)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Murat Yenipazar, Kadir Cin)

Setler: 19-25, 19-25, 25-22, 23-25

Süre: 124 dakika (27, 30, 32, 35)

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