  • Haberler
  • Voleybol
  • Efeler Ligi | İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Halkbank :3

Efeler Ligi | İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Halkbank :3

Voleybol Efeler Ligi 17. hafta maçında Halkbank, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 yendi.

09 Şubat 2019, Cumartesi 19:57
- A +
Efeler Ligi | İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Halkbank :3

Voleybol Efeler Ligi 17. hafta maçında Halkbank, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: İlhami Şenyurt, Arzu Emiroğlu

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Kathbart, Berk Nazım Özbek, Tunç Ayhan, Fırat Fatih Kartal)

Halkbank: Baranowicz, Luburic, Kemal Kayhan, Samet Güneş, Sket, Efe Bayram (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Furkan Aydın, Arslan Ekşi, Quesque, Fırat Kantarcıoğlu)

Setler: 18-25, 25-21, 14-25, 21-25

Süre: 110 dakika (24, 32, 28, 26)

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.