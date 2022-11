Türkiye'nin ilk ve tek açık hava Olimpik Tırmanma Duvarı'nı Efeler'e kazandıran Başkan Atay, bu alanda uluslararası düzeydeki şampiyonalara ev sahipliği yapıyor. Aydınspor'un efsane oyuncusu mehmet Anbarlı'nın adını yaşatan bir futbol tesisini hayata geçiren Mehmet Fatih Atay, Aydın tenis Kulübü işbirliğindeülke çapında tenis turnuvalarına da imza atıyor. Efeler Belediyesi, spor alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra bu konuda önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Beleidyenin spor yatırımları arasında futbolstadı gibi önemli projeler yer alıyor. Belli aralıklarla amatör spor kulüpleri ile bir araya gelen Başkan Atay, kulüplere desteğini sürdürürken , çeşitli branşlarda giridkleri yarışmalarda derece elde eden sporculara da desteğini esirgemiyor. Hizmet ve desteklerin yanında Efeler halkının hasret duyduğu bir futbol takımının temellerini atan Başkan Atay, başkanlığını yaptığı Efeler 09 SFK'yı geçtiğimiz sezon bölgesel amatör ligden 3.lige çıkarmış, Efeler halkına şampiyonluk coşkusu yaşatmıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan ‘Otizmin farkındayız’ temalı forma

Voleybol Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı bu sezon formalarında otizme dikkat çekiyor. Otizm konusunda farkındalık yaratmak için formasında simgesel otizm logosuna yer verilen Aydın’ın Sultanları, formalarını otizmli bireyler için de terletiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi otizm konusunda toplumda farkındalık uyandıracak bir çalışmaya imza attı. Takım sporlarında Aydın'ı temsil eden tek takım olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda sahaya simgesel bir forma ile çıkıyor. Formasında, “Otizmin farkındayız” temasını işleyen Aydın BŞB, aldığı her sayı ile otizme dikkat çekiyor.

Otizm bir farklılıktır

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Polat Bora Mersin, “Aydın Büyükşehir Belediyesi gibi Aydın Büyükşehir Belediye Spor olarak her zaman sosyal sorumlulukların bilincindedir. Bu bilinçle terimizle ıslattığımız formamızda her yıl bir sosyal sorumluluk projesine yer veriyoruz. Geçen yıl şiddetin her türlüsüne karşı duruşumuzu formamızda işlemiştik. Formamızda bu yıl ise otizmin farkındalığına yer veriyoruz. Otizmin bir farklılık olduğunun bilincindeyiz. Bilim insanlarınca yapılan araştırmada her 54 çocuktan bir tanesinin otizmli dünyaya gelmekte ve bu sayı her geçen yıl artmaktadır. Bundan sonra her 2 çocuktan birinin otizmli olarak dünyaya gelebileceği hesaplanıyor. Bu veriler ışığında otizme karşı hepimiz bilinçlenmeliyiz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu başkanlığında belediyemiz ilçelerde açtığı otizm destek merkezleri ile bu farkındalığı arttırmaktadır. Toplumun geneline bu farkındalık böylelikle yayılmaktadır. Biz de formasında otizmin farkında olduğumuzu gösteren Büyükşehir Belediyemizin bu duyarlılığını farklı kılmak istedik. Aydın Büyükşehir Belediye Kulübümüzün her paydaşı otizmin farkındadır. Bu yıl formamızı başarı aşkıyla olduğu kadar otizmli bireyler içinde ıslatacağız. 2022-2023 voleybol sezonunun kulübümüze ve ülke sporuna hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Aydın'ın Sultanları, geçen yıl da formalarında kadına karşı şiddete dikkati çekmişti.

Başkan Akay: Emre Gönlüşen gibi isimleri unutturmamalıyız

Seyhan Belediyesinin yapımcılığını üstlendiği Merhum Emre Gönlüşenin hayatının anlatıldığı belgeselin ilk gösterimi İstanbul’da gerçekleşti. Fişekhane Ana Salon'da yapılan gösterime basın, spor, iş, sanat camiasının önemli isimlerinin yanıra Emre Gönlüşenin abisi Tolga Gönlüşen ile Adanasporlu taraftarlar da katıldı.

BAŞKAN AKAY “ AMACIMIZ EMMRE’NİN KISA YAŞAMINI UZATMAK UNUTULMAMASINI SAĞLAMAKTI”

İki yıl önce amansız hastalığa yenik düşerek yaşama veda eden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen’in hayatının ele alındığı belgeselin gösteriminde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “ Hepimiz bu akşam duygusal bir an yaşamaktayız. Emre hepimiz için farklı bir insandı. Mesleğinde de çok başarılı bir isimdi. Böyle bir yapıtı yapmamız ailesini ve kendisini yakından tanımamıza bağlı değil. Amacımız, kısa yaşamını uzatmak unutulmamasını sağlamaktı. Belgeseldeki görüşler ne kadar iyi bir insan olduğunun yanı sıra mesleğine olan bağlılığını ortaya koymakta.” dedi.

İKİNCİ GÖSTERİM ADANA’DA YAPILACAK

Başkan Akay, “ Bizler her alanda herkesle iyi geçinen nitelikli, sevilen ve sayılan isimlerle bir arada olmamız gerekiyor. Emre’de bu isimlerden bir tanesiydi. Umuyorum ki, toplumumuz daima Emre gibilerle yüz yüze gelir ve içinde bulunduğu sıkıntıları ortadan kaldırır. Bu tür etkinliklerimiz değişik meslek dallarında belirlenecek isimler ile devam edecek. Belgeselimizin ikinci gösterimini de Adana’da gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu anlamlı gecede bizlerle bir arada olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÖKHAN ABDİK “ EMRE GÖNLÜŞEN HERKESİN YÜREĞİNE DOKUNAN BİR MESLEKTAŞIMIZDI”

Emre Gönlüşen ile beraber görev yapan Spor Sipikeri Gökhan Abdik de, “ Bugünleri geçirmek hem ailesi hemde bizer için çok zor. Yaşarken de vefat ettikten sonra da tanıyan-tanımayanların yüreğine dokunan bir isim olmasının yanı sıra herkesin güzel düşünceler içerisinde bulunması bizlerin acısını hafifletmekte. Biz arkadaşları her maçı Emre için anlatıyoruz. Belgesel müthiş bir çalışma olmuş. Ortada çok iyi bir emek var. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

TOLGA GÖNLÜŞEN’DEN BAŞKAN AKAYA TEŞEKKÜR

Emre Gönlüşen’in ağabeyi Tolga Gönlüşen’de, “ Kardeşimin vefatının acısını hala yaşamaktayız. Aramızdan hiç ayrılmamış gibi. Belgeselde yer alan isimlerin duyguları ve geceye olan katılım bizleri son derece mutlu etmiştir. Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay başta olmak üzere emek sarfeden herkese ailem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.