Efeler 09 SFK, yeni sezon formalarını tanıttı

Efeler 09 SFK sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni sezonda giyeceğimiz formalarımız dün itibariyle tanıtıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Siyah formamız; EFE'ndi Forma, yeşil formamızın adı üzerindeki siyah beyazlı şerit detayıyla Memleket Sevdası, beyaz formamız ise; Aydın'ımızın katma değerli nimetleri olan 'Pamuk-Zeytin-İncir' adlarını aldı. Büyük beğeni alan tasarımlarıyla yeni sezonda giyeceğimiz formalarımızın taraftar için satışı ise önümüzdeki günlerde yapılacak planlamalar doğrultusunda satışa sunulmadan önce resmi sayfalarımızdan duyurusu yapılacak"