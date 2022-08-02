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Efeler 09 SFK, yeni sezon formalarını tanıttı

2022-2023 sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nün (SFK) yeni sezon formaları görücüye çıktı.

02 Ağustos 2022, Salı 18:30 Son Güncelleme:
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Efeler 09 SFK, yeni sezon formalarını tanıttı

Efeler 09 SFK sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni sezonda giyeceğimiz formalarımız dün itibariyle tanıtıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Siyah formamız; EFE'ndi Forma, yeşil formamızın adı üzerindeki siyah beyazlı şerit detayıyla Memleket Sevdası, beyaz formamız ise; Aydın'ımızın katma değerli nimetleri olan 'Pamuk-Zeytin-İncir' adlarını aldı. Büyük beğeni alan tasarımlarıyla yeni sezonda giyeceğimiz formalarımızın taraftar için satışı ise önümüzdeki günlerde yapılacak planlamalar doğrultusunda satışa sunulmadan önce resmi sayfalarımızdan duyurusu yapılacak"

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