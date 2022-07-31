Altınordu altyapısında tüm kategorilerde forma giyen 19 yaşındaki Emirhan, kalesini koruduğu İzmir ekibinde U17 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı. U19 Süper Ligi ve U19 Elit Ligi'nde forma giyen başarılı kaleci, 2 sezon önce takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Bu süreçte A takımda kadroda yer alan genç file bekçisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ter döktü.

DHA