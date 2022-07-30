Futbola Çaykur Rizespor altyapısında başlayan 22 yaşındaki Furkan Cinkaya, burada U19 ve U21 takımlarında forma giydi. Ardından Ofspor ve Artvin Hopaspor takımlarında top koşturan başarılı futbolcu, önceki sezon 26 maçta 5 gol ve 6 asist ile oynarken, geçen sezon da Play-Off Finali oynama başarısı gösterdi. Cinkaya, geçen sezon Karadeniz ekibiyle 33 maçta mücadele ederken 2 kez gol sevinci yaşadı ve 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Afyon kampımıza katılan ve yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan yeni transferimiz Furkan Cinkaya’ya hoş geldin diyor, efe armamız altında başarılar diliyorum" dedi.

İHA