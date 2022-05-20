Yasa gereği profesyonel ligde kulüp başkanlığı yapamayacak Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler 09 FK'yı emanet edeceği isim için arayışlarını sürdürüyor. Daha önce Aydınspor 1923'te başkanlık yapan Mehmet Fatih Atay'ın yeşil-beyazlı ekibin başına geçmesi için Aydınspor'un efsane başkanlarından Mukan Perinçek'e teklif götüreceği öğrenildi.

Aydınspor'u 1989'da o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig 'e çıkaran, 26 Ağustos 1990'da Kadıköy'de Fenerbahçe 'yi 6-1 yenen efsane kadronun da başkanlığını yapıp, 12 yıl kenti Futbol Federasyonu'nun yönetiminde temsil eden Perinçek'in adı kentte heyecan yarattı. Mehmet Fatih Atay'ın başkanlık için ilk olarak Aydınspor 1923'ün 3'üncü Lig'e çıktığı dönemde başkanı olan Ahmet Gümüş'e teklif götürdüğü, olumlu yanıt alamayınca 70 yaşındaki Mukan Perinçek'e yöneldiği belirtildi.

DHA