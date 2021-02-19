Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu Efecan Karaca, yeteneği ile ön plana çıkan futbolculardan bir tanesidir. Efecan Karaca gerek tekniği ve gerekse de hızı ile birlikte Süper Lig'de transfer sezonlarında sürekli olarak listeye dahil edilen bir futbolcudur. Aynı zamanda A Milli Takım'da da oynayan Efecan Karaca asistleri ile de bilinmektedir. 1989 yılında doğan Efecan Karaca Galatasaray alt yapısından yetişmiş bir futbolcudur. Efecan Karaca ilk kez milli takım formasını da 2006 yılında giymiştir. 2006 yılında milli takım altyapısı ile milli takım kariyerine başlayan Efecan Karaca 2017 yılında ise ilk kez Türkiye a milli takım formasını giymeyi başarmıştır. Efecan Karaca 1.66 metrelik boyu ile oldukça hızlı bir oyuncudur.

Efecan Karaca profesyonel futbol hayatına ise ilk kez 2001 yılında başlamıştır. Efecan Karaca şuan ki güncel piyasa değeri 2 milyon eurodur. Mevki olarak sağ kanatta oynayan Efecan Karaca yan mevki olarak takımında on numara ve sol kanat pozisyonunda da oynamaktadır. Efecan Karaca 2020 yılında en yüksek güncel bonservis bedeline ulaşmış olup şuan da halen en yüksek bonservis bedelindedir.

Sağ ayaklı bir futbolcu olan Efecan Karaca'nın Alanyspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam etmektedir.

Efecan Karaca nereli?

Efecan Karaca İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbulludur.

Efecan Karaca kaç yaşında?

Efecan Karaca 1989 doğumlu olup 31 yaşındadır.

Efecan Karaca boyu kaç?

Efecan Karaca'nın boyu 1.66 metredir.

Efecan Karaca hangi takımlarda oynadı?

Efecan Karaca kariyeri boyunca birçok takımda oynamıştır. Profesyonel kariyeri aşağıdaki gibidir;

- Galatasaray

- Büyükşehir Belediye Gaziantep

- Kartalspor

- Adanaspor

- Adana Demirspor

- Sarıyer

- Kartalspor

- Alanyaspor

Efecan Karaca'nın maaşı ne kadar?

Efecan Karaca Alanyaspor'dan yıllık olarak 400 Bin Euro kazanmaktadır.

Efecan Karaca'nın Milli Takım Kariyeri

Efecan Karaca ilk olarak milli takıma 2006 yılında seçilmiştir. 2006 yılında Türkiye U18 takımı ile maçlara çıkan Efecan Karaca burada yalnızca 2 maçta forma giymiştir. Efecan Karaca daha sonra Türkiye U19 takımına 2007 yılında çağrılmıştır. Türkiye U19 takımı ile 3 maçta forma giymiştir. Bu maçlarda gol atma başarısı gösterememiştir. Efecan Karaca 2017 yılında ise tam 10 sene sonra ilk kez Türkiye a milli takımına çağrılmıştır. Yetenekli futbolcu Efecan Karaca Türkiye a milli takımı ile 5 maçta forma giyerek 1 gol atmayı başarmıştır. Efecan Karaca toplamda altyapılar da dahil olmak üzere milli takım formasını 10 kez giymeyi başarmış ve 1 gol atmıştır.

Efecan Karaca'nın Performans İstatistikleri

Efecan Karaca kariyeri boyunca en fazla Alanyaspor'da forma giymiştir. Kariyeri boyunca sadece Türkiye liglerinde top oynayan Efecan Karaca, Alanyaspor ile tam 252 maça çıkmıştır. Efecan Karaca Alanyaspor ile çıkmış olduğu 252 maçta 23 gol atarak 41 tane de asist yapmıştır. Daha sonra Efecan Karaca en fazla forma giydiği takım Kartalspor olmuştur. Kartalspor'da da 56 maçta oynayan Efecan Karaca 4 gol atarak 2 tane de asist yapmıştır. Efecan Karaca bir dönem de Gaziantep FK forması giymiş olup Gaziantep FK ile 37 maça çıkan yetenekli futbolcu 2 gol atmıştır. Bu maçlarda asist yapamamıştır. Sarıyer takımı ile de 23 maça çıkmış 6 gol atmıştır.