Efecan Karaca kimdir? Efecan Karaca hangi takımlarda oynadı?

Aytemiz Alanyaspor formasıyla 2 sezondur en çok konuşulan isimlerin başında gelen Efecan Karaca'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray alt yapısında yetişen oyuncunun ismi yeniden Sarı-Kırmızılı takımla anılıyor. Galatasaray taraftarı da Efecan Karaca kimdir? Efecan Karaca'nın kariyerini merak ediyor...

Efecan Karaca kimdir?

Efecan Karaca 16 Kasım 1989 (29 yaşında) İstanbul Fatih doğumlu. Futbola 2001 yılında Galatasaray alt yapısında başladı. 2008 yılana kadar Sarı-Kırmızılı takımın alt yapısında çeşitli yaş kategorilerinde futbol oynadı. 2007 yılında kendisiyle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Efecan Karaca 2008 yılında kiralık olarak Gazişehir Gaziantep'e kiralık gitti. 1 sezon forma giyen oyuncu daha sonra Galatasaray ile sözleşmesini fesh etti.

Galatasaray ile yollarını ayıran Efecan Karaca daha sonra sırasıyla Kartalyspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyer ve Kartalspor formaları giydi.

Efecan Karaca Alanyaspor'da parladı!

2013 yılında Alanyaspor'a transfer olan Efecan Karaca o gün bugündür Antalya ekibinin formasını giyiyor. 2 Lig'de Alanyaspor ile şampiyon olan Efecan Karaca 1 sezon sonra 1. Lig'de de şampiyon olunca takımı ile Süper Lig'e yükseldi.

3 sezondur Süper Lig'de!

Alanyaspor ile 3 sezondur muhteşem bir performans ortaya koyan Efecan Karaca 2017-2018 sezonunda kariyer rekoru kırdı. Süper Lig'de 34 maça çıkan Efecan Karaca 5 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Efecan Karaca'nın Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor...