Süper Lig 'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe 'yi 2-1 yenen Alanyaspor 'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca maç sonu açıklamalarda bulundu.

Efecan, Bülent Korkmaz'ın gelişi ile birlikte daha iyi bir takım olduklarını söyledi.

Efecan Karaca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle çok iyi bir arkadaşlık grubu var. Hocamızın gelmesiyle birlikte daha da bir takım olduk. Hocamızın istediklerini harfi harfiyen yerine getirdik. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ederim. İlk yarı istediğimiz gibi değildi ancak ikinci yarı iyi oynadık."

"Kadıköy'de çok iyi taraftar vardı. Kendilerini tebrik ediyorum."

"Bu sabah Emre Akbaba'ya, "Sana boş kaleye gol attıracağım" dedim, o da "Attırırsan sana hediye alacağım" dedi."







