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Efecan Karaca: Emre Akbaba'ya, "Sana boş kaleye gol attıracağım" dedim

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'yi son dakika golüyle yenen Alanyaspor'da Efecan Karaca maç sonu açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2021, Pazar 21:41 Son Güncelleme:
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Efecan Karaca: Emre Akbaba'ya, 'Sana boş kaleye gol attıracağım' dedim

Süper Lig 'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe 'yi 2-1 yenen Alanyaspor 'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca maç sonu açıklamalarda bulundu.

Efecan, Bülent Korkmaz'ın gelişi ile birlikte daha iyi bir takım olduklarını söyledi.

Efecan Karaca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle çok iyi bir arkadaşlık grubu var. Hocamızın gelmesiyle birlikte daha da bir takım olduk. Hocamızın istediklerini harfi harfiyen yerine getirdik. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ederim. İlk yarı istediğimiz gibi değildi ancak ikinci yarı iyi oynadık."

"Kadıköy'de çok iyi taraftar vardı. Kendilerini tebrik ediyorum."

"Bu sabah Emre Akbaba'ya, "Sana boş kaleye gol attıracağım" dedim, o da "Attırırsan sana hediye alacağım" dedi."


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