Efecan Karaca devam edemedi

Aytemiz Alanyaspor’un tecrübeli sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca, dün akşamki Fenerbahçe mücadelesine ilk 11’de başlamıştı.

Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 24. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundaki yerini Angolalı Djalma Campos’a bıraktı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, sahaya adım atmasının ardından ev sahibi ekibin hücum hattına ağırlığını koydu.

Başarılı futbolcu, Fenerbahçe caza alanına yaptığı bindirmelerle Sarı-Lacivertli savunmacıları sık sık yıprattı ve hataya zorladı. Campos, karşılaşmada gol ya da asist yapamasa da etkili görüntüsüyle galibiyetin gizli mimarları arasında yer aldı.