18 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı Galatasaray - Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. 68 dakika sahada kalan orta saha oyuncusunun bir dönem Galatasaray alt yapısında forma giydiği ancak beğenilmeyen performansından dolayı takımdan gönderildiği ortaya çıktı...

20 dakika forma giydi...

Efe Tatlı 2018 yılında Galatasaray alt yapısına transfer ediliyor ve U16 Ligi'nde sadece 20 dakika forma giyiyor. Daha sonra beğenilmediği için takımdan gönderiliyor. Oyuncu amatör olarak Karagümrük'e transfer oluyor.

Asgari ücret kazanıyor!

Bu sezon bir de Türkiye Kupası maçında forma giyen Efe Tatlı'nın kulübü Karagümrük ile 2022 yılına kadar profesyonel sözleşmesi bulunuyor. Bu arada genç oyuncunun kulübünden 2 bin 850 TL asgari ücrete oynadığı öğrenildi...

18 yaş 255 gün ile Efe Tatlı ayrıca bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig maçına çıkan en genç oyuncu oldu.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL







