Efe Tahmaz, Beşiktaş’ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında genç basketbolcu Efe Tahmaz’ı kadrosuna kattı. Efe Tahmaz son olarak BC Partizan NiS Beograd ekibinin U19 takımında forma giydi.

Efe Tahmaz kimdir?

3 Nisan 2004 doğumlu olan Efe Tahmaz, 204 cm boyunda olup uzun forvet olarak görev almaktadır. Sırbistan’ın Partizan takımının altyapısından yetişen Efe Tahmaz, birçok kez Milli Takımımızın formasını giyme başarısı göstermiştir. 2020-21 sezonunda Partizan U19 takımı ile 11 karşılaşmada görev alan genç basketbolcu; 5.4 sayı, 4.9 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarını yakaladı. U18 takımında 4 karşılaşmaya çıkan Efe Tahmaz; 4.8 sayı ve 4 ribaund ortalamalarıyla parkeden ayrıldı. 2021-22 sezonunda Partizan U19 takımıyla 4 karşılaşmada görev alan ve 6.5 sayı, 4.8 ribaund ortalamalarıyla parkeden ayrılan Efe Tahmaz, gençler liginde de 16 karşılaşmada görev aldı ve 11.3 sayı, 4.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Efe Tahmaz, 2022-23 sezonu başında Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı.