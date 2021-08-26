Edwin van der Sar: Her takım birbirini yenebilecek güçte

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş , Sporting CP ve Borussia Dortmund ile C Grubu'nda yer alan Ajax'ın üst yöneticisi Edwin van der Sar, kura çekimi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Grupta açık bir favori olmadığının altını çizen Sar, "İlginç bir grup oldu. Açık bir favori yok ama önemli kulüpler var. Borussia Dortmund, Almanya'nın önemli kulüplerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Beşiktaş, Sporting CP ve Ajax arasında oynanacak maçlarda her takım birbirini yenebilecek güçte. Bu da grubu ilginç hale getirdi" diye konuştu.

Beşiktaş ile eşleşmelerini de değerlendiren Van der Sar, "İstanbul ve Amsterdam'da güzel maçlar olacak. Beşiktaş'ı Amsterdam'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Ayrıca İstanbul'da bulunmak da harika. Çok güzel bir şehir" ifadelerini kullandı

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) -