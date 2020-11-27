Eduatedear ismiyle tanınan sevilen Boğaç, BtcTurk’ün sponsorluğunda takipçileriyle Twitch üzerinden ilk kez Football Manager 2021’i oynadı. Toplam 12 bin izlenme elde eden yayında, 3 kişi FM2021’nin sahibi olurken 5 kişi A Milli Takım forması kazandı. 27 Kasım, Cuma günü saat 20.00’de yeniden takipçileriyle buluşacak olan Boğaç’ın yayınında yeni ödüller yeni sahiplerini bulacak.

Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk, yeni nesil yayıncılık platformu Twitch üzerinden projeler geliştirmeye devam ediyor.

Educatedear ismiyle tanınan ve sevilen Boğaç’ın takipçileriyle Football Manager 2021 oyununu ilk kez ve Milli Takım kurarak oynadığı Twitch yayını BtcTurk sponsorluğunda yayınlandı. İki saat süren yayının anlık ortalama izleyici sayısı 1.150 olurken, yayına gelen tekil izleyici sayısı 8.048’e ulaştı. Yayın, toplam 12 bin izlenme elde etti. BtcTurk, yayına katılanlardan 3 kişiye FM2021, 5 kişiye ise A Milli Takım forması hediye etti.

Boğaç, BtcTurk sponsorluğunda 27 Kasım, Cuma günü saat 20.00’de aynı formatla Twitch’te takipçileriyle buluşacak. Yayına katılanlardan yine 3 kişi FM2021, 5 kişi de A Milli Takım formasının sahibi olacak.



