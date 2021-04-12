Dünya futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Eduardo Camavinga, geleceğine ilişkin kararını verdi. Avrupa'nın devlerinin kadrosuna katmak adına büyük yarış verdiği Camavinga, kulübü Rennes'den ayrılma kararı aldı.

Rennes ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek Camavinga, sözleşme uzatma adına görüşmelerde bulunuyordu. Bu doğrultuda birçok görüşme yapılmasına rağmen The Athletic'e göre Camavinga, kararını vererek kulüpten ayrılmak istediğini iletti.

Camavinga'nın ayrılık nedeni olarak ise Rennes'in ligdeki konumu gösteriliyor. Her sezon Avrupa kupalarında oynayacak bir takımda forma giymek isteyen Camavinga, Rennes'in hedeften ulaşması sonrası bu kararı aldı.

Avrupa'nın birçok devinin gündeminde yer alan Camavinga için en güçlü aday olarak Zinedine Zidane'ın Real Madrid'i gösteriliyor.