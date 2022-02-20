Edouard Mendy tarihe geçti

Kariyerinin en güzel yıllarını yaşayan Edouard Mendy, Senegal ile olağanüstü bir performans sergileyerek Afrika Kupası'nı kazandıktan sonra Premier Lig'de Chelsea forması ile 52 maçta 25 kez kalesini gole kapattı.

Mendy, son olarak Premier Lig'in 26. haftasında deplasmanda Crystal Palace'a karşı kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

Listenin başında 36 maçta 25 kez kalesini gole kapatan Petr Cech bulunurken, ikinci sırada 44 maç Roy Carroll üçüncü sırada Alisson, Dudek ve Reina 47 maçta 25 kez kalesini gole kapattı.



