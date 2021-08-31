Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun 10 yaş genel kategorisinde CM Yağız Kaan Erdoğmuş ile 14 yaş kategorisinde FM Ediz Gürel, rakiplerini mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.

Turnuvanın ödül töreni 2 Eylül Perşembe günü düzenlenecek.