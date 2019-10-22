Edirne’de, Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı yapıldı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ncı yıl anısına bu yıl 11’incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı Selimiye Cami önünden verilen startla başladı. Havsa istikametinden Yolageldi kavşağı ve dönüşte Selimiye Cami önünde sona eren yarışta bisikletliler 76 kilometrelik rotada pedal çevirdi. Yarış, Bayanlar (2003 ve öncesi), Genç Erkek (2001-2003), Büyük Erkek (1990-2000), Master 30 Erkek (1980-1989), Master 40 Erkek (1970-1979), Master 50 Erkek (1969 ve öncesi) ve Parabisiklet (Engelli sporcular) olarak 7 kategoride gerçekleştirildi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak’ın startını verdiği yarışta sporcular Yolageldi Köyü’nden dönüş yaparak Selimiye önünde yarışı tamamladı. Yarış esnasında bir de talihsiz kaza yaşandı. Mustafa Kemal Kural, Mehmet Sağçubukcu, Satbaldy Ahmedov, Serkan Bozucurum, Burhan Kılıç, Kemal Kayonlu, Yakup Cemil Kamış ve Recep Demirbaş’tan oluşan 8 bisikletlinin karıştığı kazada sporcular Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken durumlarının ciddi olmadığı belirtildi.

Yarışmanın sonuçlanmasının ardından Selimiye Camii önünde ödül töreni gerçekleştirildi.

DHA