Sezon sonu Güney Amerika'ya geri döneceği iddia edilen ve Boca Juniors'la anlaştığı belirtilen Edinson Cacani'den ters köşe geldi! İtalyan medyasından Fabrizio Romano'nun haberine göre 34 yaşındaki forvet Manchester United'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Romano, Cavani'nin haftada 250 bin sterlin kazanacağını söyledi.

Menajer Solskjaer'in de başarılı forveti tutmak için çok fazla ısrar ettiği belirtilirken, Cavani'nin genç forvet Mason Greenwood üzerinde de olumlu anlamda çok büyük etkisi olduğu aktarıldı. Cavani bu sezon çıktığı toplam 35 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergiledi.







