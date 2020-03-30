Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen yıldız golcü Edinson Cavani için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Arjantin Ligi'nin köklü kulüplerinden biri olan Boca Juniors'ın Sportif Direktörü Jorge Bermudez, Cavani'nin Boca forması giymek istediğini açıkladı.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerin başında gelecek olan ve Icardi'nin de takıma gelmesi ile takımdan ayrılma isteği ayyuka çıkan Cavani içi Avrupa piyasasında da kıyasıya bir yarış yaşanabilir.