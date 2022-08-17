İngiliz devi Manchester United'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve yeni adresinin neresi olacağı merak edilen Edinson Cavani için Valencia devreye girdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre Villarreal'in yanı sıra bir diğer İspanya ekibi Valencia, Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

Maxi Gomez ve Fenerbahçe detayı

35 yaşındaki futbolcunun Villarreal'e yakın olduğu ancak futbolcu satması gerektiğinin altı çiziliyor. Aynı şekilde Valencia'nın da Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Maxi Gomez'i 10 milyon Euro'ya yakın bir bedel ile takımdan göndermeyi planladığı ve bedelsiz bir şekilde yedek forvete Cavani'nin getirilmesine sıcak bakıldığı iddia ediliyor.

Gattuso ile görüştü

Valencia'nın Cavani'nin kardeşi ile temas halinde olduğu belirtilirken Uruguaylı yıldızın teknik direktör Gennaro Gattuso ile bir görüşme gerçekleştirdiği de aktarılanlar arasında.

Cavani İspanya'da oynamak istiyor

Kariyerine İspanya'da devam etmek isteyen Cavani'nin menajeri Walter Guglielmone de bu isteği dile getirmişti. Tecrübeli golcünün kendisine yönelik İspanya'dan gelen tekliflerden bir tanesini seçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları

Edinson Cavani'nin ismi ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılırken, geçtiğimiz haftalarda Sarı-Lacivertli ekibin kapısından döndüğü iddiaları gündeme gelmişti. Ayrıca Uruguaylı golcünün Galatasaray'la transfer masasına oturduğu ve detaylar üzerinde pazarlıklar gerçekleştirdiği de ileri sürülmüştü

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester United forması ile 20 maçta görev yapmış ve 2 kez gol atmayı başarmıştı.



