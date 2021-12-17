Edinson Cavani, Barcelona yolcusu

Manchester United'da istediği süreleri alamayan Uruguaylı yıldız Edinson Cavani'nin takımdan ayrılmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

TyC Sports'un haberine göre Cavani, Arjantin ekibi Boca Juniors'tan gelen teklifi, Barcelona'da oynamak istediği için reddetti.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 34 yaşındaki futbolcunun, Sergio Agüero'nun futbolu bırakmasının ardından ara transfer döneminde Katalan ekibine transfer olacağı iddia ediliyor.

Bu sezon Manchester United ile 8 maça çıkan Cavani, yalnızca 1 gol atabilme başarısı gösterdi.







