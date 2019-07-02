Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar’ın, Edin Visca aşkı devam ediyor...

Teknik direktör Abdullah Avcı eski öğrencisini ısrarla kadrosunda görmek isterken, Başakşehir’le yapılan pazarlıklarda ise bir gelişme yaşanmıyor. Boşnak oyuncu için 15 milyon Euro isteyen Turuncu-Lacivertliler, katı tutumundan vazgeçmiyor. Kara Kartal için gemileri yakan 29 yaşındaki futbolcu, yönetimden transfer için kolaylık istedi. Beşiktaş ile 3+1 yıllığına anlaşan yıldız oyuncu, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Ancak Başakşehir yönetiminin, 15 milyon Euro’luk bonservis ısrarı nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu belirtildi.