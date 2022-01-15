Süper Lig 'in 21. haftasında konuk olduğu Sivasspor 'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor 'da Edin Visca, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıktığı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Boşnak yıldız, kendisine gösterilen sevginin karşılığını Bordo Mavili camiaya vermek istediğini dile getirdi.

İlk devrede basit bir gol yediklerini belirten tecrübeli kanat oyuncusu, hava şartlarının da maçı etkilediğine parantez açtı, ''İlk maçıma çıktığım için heyecanlıydım. Hava şartları çok zordu. Dolayısıyla 1 puan kötü değil. 3 gün sonra Gi resunspor maçı var. Ona odaklanacağız.'' dedi.

'Nwakaeme ile Trabzonspor için çok büyük işler yapacağız'

Takım arkadaşı Anthony Nwakaeme'ye övgüler yağdıran Visca, Nijeryalı yıldız ile oynayacağı için çok mutlu olduğunun altını çizdi, ''Testi pozitif çıktığı için maalesef birlikte oynayamadık. Ligin en iyi kanatlarından birisi. Onunla oynamayı çok istedim. İnanıyorum ki birlikte büyük işler yapacağız.'' dedi.







