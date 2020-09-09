Edin Visca transferi için kritik hafta

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın kulüplerin anlaşması durumunda takımdan ayrılabileceği belirtildi. Vuvuzela Sports'un YouTube kanalında 'Başka Futbol' programında Hilmi Sever, Başakşehir'in transfere bakış açısını değerlendirirken ''Başakşehir'in 7-8 oyuncu listesinde var. Celtic'ten Bolingoli de bu isimlerden biri olabilir. Bunu kulüpten teyit etmedim. Başakşehir'in transferdeki tutumu şu şekilde. Oyuncuları bitirme noktasına getirdikten sonra en son şartlara, oyuncunun yapısına ve karakterine bakıyor. Mesela bir mevki için 3 ismi bitirme noktasına getiriyor ama hangisini seçeceğine oyuncunun karakterine göre karar veriyor.'' ifadelerini kullandı.

"Visca için kritik hafta"

Başakşehir'de Visca ile ilgili gelişmelere de değinen Hilmi Sever, Bosna Hersekli oyuncuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: ''Visca için kritik hafta. Bir karar verecek; Ya sözleşme uzatacak ya da gidecek. Milli haftayı bekliyorlardı ve bitti. Kulüp, Visca'nın sözleşme uzatmasını istiyor. Oyuncunun üzerinde de bir baskı var bu konuda, ne yapacağına karar verecek. Kalırsa ve Şampiyonlar Ligi'nde takımı ileri taşırsa Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da söylediği gibi heykelini bile dikerler, futbolu da burada bırakır.

"Türkiye içinde tek aday Fenerbahçe"

''Kulüpler anlaşırsa Visca gider. Farklı bir macera isteyebilir. Ama Şampiyonlar Ligi onu Başakşehir'de tutabilir. Avrupa'da bilinen bir oyuncu. Yaşı olmasına rağmen Türkiye dışına da transfer yapabilir. Türkiye içinde tek aday Fenerbahçe bence. Giderse oraya gider.''

Vuvuzela Sports



