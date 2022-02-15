Attığı gollerle son 3 maçta takımına 9 puan kazandıran Edin Visca, Trabzonspor 'da altın dönemini yaşıyor. Devre arasında takıma katılan ve Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında birer gol atan Boşnak yıldız, Konyaspor maçında da da iki kez ağları havalandırarak galibiyetin mimarı oldu. Sezonun ilk yarısını geçirdiği Başakşehir'de 18 maçta 4 gol kaydedip 8 asist yapan 31 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili forma altında ise 5 karşılaşmada 4 defa fileleri havalandırarak en iyi takım başlangıcına imza attı.

PARASINI ÇIKARDI

Taraftarın gözdesi haline gelen Visca, kazandırdığı 3 maçla kulübün kasasına 8 milyon 100 bin TL'lik galibiyet primi koymasını sağladı. Trabzonspor'la 3.5 yıllık sözleşmesi bulunan ve sezonun ikinci yarısı için 750 bin Euro (11 milyon 517 bin TL) alacak olan yıldız oyuncu, şimdiden parasının büyük kısmını çıkardı. (Sabah)



