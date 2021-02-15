Edin Visca Türkiye'de futbol oynayan en istikrarlı oyunculardan bir tanesidir. Edin Visca ile birlikte pek çok kişi araştırma yapmaktadır. Ülkemizde yıllardan beridir oynayan futbolcular arasında yer alan Edin Visca, kariyerinin zirve dönemlerinde de Başakşehir formasıyla Süper Lig'de yaşamıştır. Edin Visca aynı zamanda kendi ülkesinin de resmi milli takımında forma giyen bir futbolcudur. Oldukça hızlı bir oyuncu olan Edin Visca hızının yanı sıra şutları ile asistleri ile de dikkat çekmektedir. Edin Visca Türkiye'de Başakşehir'de forma giyen bir futbolcudur. Başakşehir'de kanat mevkiinde oynamakta olup, 1.72 metre boyuna sahiptir. Ülkemizde yılın futbolcusu ödülüne de aday gösterilmiştir. Türkiye'nin en istikrarlı futbolcularından biridir. Ülkemizde uzun yıllardan beridir forma giyen Edin Visca, aynı zamanda Türkçe de bilmektedir.

Edin Visca kimdir, nereli?

Edin Visca Bosna Hersek doğumludur. Aslen Boşnak’tır.

Edin Visca kaç yaşında?

Edin Visca 1990 doğumludur. 31 yaşındadır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Edin Visca Türkiye'ye Bosna Hersek takımlarından olan Sarajevo takımından gelmiştir. Edin Visca Başakşehir takımının sözleşmeli futbolcusudur. Başakşehir takımında forma giymektedir.

Edin Visca'nın maaşı ne kadar?

Edin Visca'nın almış olduğu yıllık maaş 1.25 milyon Euro’dur.

Edin Visca kimdir?

Edin Visca Bosna Hersek'in Olovo şehrinde dünyaya gelmiştir. 1990 yılında doğan Edin Visca, futbol hayatına da ilk olarak bu şehirde başlamıştır. Edin Visca Buducnost Banovici takımında altyapı kariyerine başladı. Buradan uzun yıllar oynayan Edin Visca, daha sonra 2009 yılında Zeleznicar Sarjevo takımı ile profesyonel hayatına başlamıştır. 2009 yılında Zeleznicar takımı ile forma giyen Edin Visca bu takımda 39 karşılaşmaya çıkmıştır.

Edin Visca, 39 maçta 11 gol atmayı başarmıştır. 2011 yılında ise yolu Başakşehir ile kesişmiştir. 2011 yılında Başakşehir ile anlaşan Edin Visca, Başakşehir ile 100'ü aşkın gol atmayı başarmış ve Başakşehir'in en çok gol atan yabancı oyuncularından biri olmuştur. Edin Visca Başakşehir forması ile 294 karşılaşmada forma giymiştir. Başakşehir forması ile 1. ligden lige çıkan Edin Visca, 2019-2020 sezonunda da Başakşehir ile Türkiye ligi şampiyonluğu yaşamıştır.

Edin Visca Başakşehir'de forma giydikten sonra en istikrarlı futbolcular arasına girmiştir. Bu performansı ona milli takımın kapılarını da açmıştır. Edin Visca oynamış olduğu Zeljecnizar takımında 3 kupa kazanmıştır. kariyerinde toplam 5 kupa bulunan Edin Visca, Bosna Hersek tarihine de geçmiş olan bir futbolcudur. Bireysel olarak Türkiye'de yılın takımında ödül alan Edin Visca, 2015 yılında Bosna Hersek'te yılın futbolcusu seçilmiştir. Bireysel olarak 2 ödülü bulunmaktadır. Edin Visca Türkiye kariyerinde ayrıca asist kralı da olmuştur. Başakşehir forması ile hem Avrupa liginde hem de şampiyonlar liginde mücadele etmiş, bu maçlarda da yine takımı için asist ve goller kaydetmiştir. Kanat mevkisinin vazgeçilmez futbolcuları arasına girmiştir.

Edin Visca Türkiye'de en iyi 11 futbolcusuna da seçilmiştir. Başakşehir takımında 7 numaralı formayı giyen Edin Visca, milli takımının da kanat mevkiinin en istikrarlı futbolcusu olmuştur.

Edin Visca'nın Milli Takım kariyeri

Edin Visca Bosna Hersek milli takıma ilk kez 2007 yılında katılmıştır. Bosna Hersek U19 takımı ile 3 yıl forma giyen Edin Visca U19 takımında 17 resmi karşılaşmada görev almış ve 1 gol atmıştır. Bosna Hersek milli takımında 2010 yılında ise U21 takımı ile anlaşan Edin Visca, Bosna Hersek U21 takımı ile 16 maçta forma giymiştir. Edin Visca Bosna Hersek a milli takımına 2010 yılında davet edilmiştir. 2010 yılında Bosna Hersek milli takımı ile maçlara çıkan Edin Visca 10 yıldır milli takım formasını terletmektedir. Şuana kadar Bosna Hersek a milli takımı ile 50 maça çıkan Edin Visca, 50 maçta 10 gol atmayı başarmıştır.

Edin Visca ayrıca milli takımda ilk olarak Bosna Hersek'i gençlik liglerinde de temsil etmiştir. Milli takımda ilk olarak Polonya karşısında forma giymiş ve milli olmuştur. 2015 yılında ise İsrail'e karşı gol atarak uluslararası arenada ilk golünü kaydetmeyi başarmıştır.

Edin Visca'nın Özel Hayatı

Edin Visca 2016 yılında hayatının ilk evliliğini yapmıştır. 2016 yılında Edina Hasanspahic dünya evine girmiştir.