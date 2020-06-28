Edin Visca kariyerinde ilk kırmızı kartını gördü

Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolunda önemli bir 2 puanın yanında bu sezon gösterdiği performansla takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Visca’yı da kaybetti.

Boşnak oyuncu, 74. dakikada hakem Ali Palabıyık’a yaptığı itirazlar sonucu sarı kart görmüştü. 30 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 85. dakikasında da faul neticesinde ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu kırmızı kart, Edin Visca’nın profesyonel futbolculuk kariyerindeki ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.



