Edin Visca için flaş açıklama! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Trabzonspor ve Fenerbahçe 'nin transfer gündeminde yer alan Edin Visca ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Boşnak futbolcunun temsilcisi Nedim Hrapovic önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Hrapovic, ''Dürüst olmak gerekirse, kulüpler düzeyinde ne görüşülüyor, bilmiyorum; ama bazı şeyler duydum. Her zaman bir takım dedikodular olabilir. Edin, Başakşehir'de mutlu ve önceden olduğu gibi Başakşehir'de iyi şeyler yapmaya konsantre oldu. Ayrıca, onun için Başakşehir'le 5 yıllık yeni sözleşme yaptık.



