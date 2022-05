Edin Visca: Gelecek sezon hedefimiz yine şampiyonluk

Süper Lig 'in son haftasında şampiyon Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. Mücadeleden 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılan Trabzonspor'da Edin Visca maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'de harika sezonlar geçirdiğini belirten tecrübeli futbolcu, Trabzonspor ile güzel ve zor bir sezon yaşadıklarını ve tarihe geçtiklerini dile getirdi.

Edin Visca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Başakşehir'de 10 yılım geçti. Harika maçlar ve sezonlar geçirdim burada, bunun için teşekkür ederim. Ama şimdi Trabzonspor'dayım ve şampiyonluk yaşadım. Bence Trabzonspor olarak güzel ve zor bir sezon yaşadık, tarihe geçtik. Şimdi herkes tatile gidecek, gelecek sezon hedefimiz yine şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. En kritik an, birkaç maç vardı. Her maç zor, her maçı kazanmak gerekiyor. Bir maç diyemem her maç kritikti. Her maç en iyisini vermemiz gerekiyor. Takım harika iş yaptı. Trabzonspor camiası ve taraftarlar bu şampiyonluğu hak etti. Dünya gördü nasıl şampiyonluk kutlaması olduğunu."