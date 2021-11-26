Ligde 33 puanla liderlik koltuğunda oturan ve rakiplerine ciddi farklar atan Bordo-Mavililer, ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğini göz önünde bulundurarak, transfer operasyonuna erkenden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı da son yaptığı açıklamada, “Ocak ayı için transfer düşünüyoruz. Bir süredir çalışmalar yapıyoruz. Takviye planımız var” demişti. Trabzonspor , öncelikle sağ kanat ve sol bek hattını güçlendirecek. Hem yönetim hem de teknik heyet, özellikle kanat transferinde nokta atışı bir takviye yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda gündemdeki en ciddi adaylardan biri ise Edin Visca. 2 senedir adı Trabzonspor’la anılan Boşnak yıldız için erkenden devreye giren Bordo-Mavililer’in, görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

Bek için 3 isim önde

Abdullah Avcı’nın, Başakşehir’den eski oyuncusuyla yeniden çalışmayı çok istediği belirtilirken, Boşnak yıldız Fırtına’ya hiç olmadığı kadar yakın. Trabzonspor Yönetimi, sol bek için de temasları sıklaştırdı. Listede; Georgios Kyriakopoulos, Bradaric, Uğur Çiftçi gibi isimler bulunuyor.