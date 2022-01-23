Edin Visca: Bu golü Trabzonspor camiasına armağan ediyorum

Süper Lig 'in 23. haftasında konuk olduğu Galatasaray 'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor 'da Edin Visca, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Galibiyet sayısını attığı için çok mutlu olduğunu belirten Boşnak yıldız, golünü kendisini yıllardır isteyen Trabzonspor camiasına armağan ettiğini dile getirdi.

'Hoca devre arasında bizimle konuştu'

Müthiş bir geri dönüş yaptıklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, ''İlk 45 dakika maçı çözemedik. Hoca devre arasında bizimle konuştu, ikinci yarı, tam tersi. Zamanlamalar ve doğru pozisyonlar önemli. Uğurcan, sezonun en iyi 2 kurtarışını yaptı ve maçı geri çevirdik.'' dedi.

'Hep birlikte hedefe koşacağız'

Önlerinde 15 maç daha olduğuna ve her zaman en fazlasını yapmak istediğine değinen Visca, ''Her zaman takım için en fazlasını yapmak, yardım etmek istiyorum. Önemli bir maç kazandık. Şimdi biraz dinleneceğiz ve sonrasında hep birlikte hedefe koşacağız.'' diye konuştu.







