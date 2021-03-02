Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü’nün ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hamidovic, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Ankara Keçiörengücü’ne geldiği için mutlu olduğunu ve daha önce Türkiye liglerini takip ettiğini dile getiren 27 yaşındaki forvet, "Keçiörengücü harika bir kulüp, burada güzel bir ortam var. Bu maceraya hızlı bir şekilde başlayarak burada uzun yıllar kalabilirim. Türkiye’de özellikle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir şampiyon olmuş önemli takımlar. Oynadığımız ligde de önemli takımlar var. Eskişehirspor, Akhisarspor, Bursaspor gibi... Bursaspor’un 10 sene önce Şampiyonlar Ligi’ne katıldığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

İlk defa yurt dışında oynadığının hatırlatılması üzerine Hamidovic, şöyle devam etti:

"Buraya geldim ve futbol atmosferini çok sevdim. Buradaki futbol fiziksel ve hızlı. Umuyorum bu futbol içinde de hedeflediğimiz şeylere ulaşma şansımız olur. Pandemi nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Umarım bu yazın ardından taraftarımıza da kavuşuruz. Avrupa’nın büyük liglerinde forma giyme hayalim var. Süper Lig de bunlardan birisi. Umarım bu hayalime Ankara Keçiörengücü ile ulaşabilirim."

Örnek aldığı futbolcunun Thierry Henry olduğunu söyleyen Hamidovic, Ankara Keçiörengücü’ne transfer olduğu dönemde basında ve sosyal medyada Zlatan Ibrahimovic’e benzetilmesine esprili bir şekilde "Evet benzediğim doğrudur. Ama ortak olduğumuz tek bir şey var; burnumuz. İkimizin de burnu çok büyük ama aynı paraya sahip değiliz." yanıtını verdi.

"İnşallah 6 ay içerisinde Türkçe konuşabilirim"

Kulüpte nasıl vakit geçirdiğini anlatan Edin Hamidovic, "Boş zamanlarımı tesiste dinlenerek geçiriyorum. Bunun haricinde Ilir Mustafa ve Barış Alper Yılmaz ile bazen dışarıya çıkarak alışveriş yapıyoruz. Ama genel olarak kulüpteyim. İnşallah 6 ay içerisinde de Türkçe konuşabilirim." diye konuştu.

Taraftara mesaj yollayan İsveçli futbolcu, "Umarım en kısa sürede taraftarımızı maçlarda görebiliriz. Pandemi sonrasında ise galibiyetlerimizi beraber stadımızda kutlayabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı. (AA)