Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye gönderen İtalyan devi Inter, Belçikalı golcünün boşluğunu Edin Dzeko ile doldurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Edin Dzeko'nun imzasını duyurmaktan mutluluk duyarız. Forvet, 30 Haziran 2023'e kadar sürecek iki yıllık bir sözleşme imzalayarak kalıcı bir transferle Roma'dan kulübe katıldı" ifadelerini kullandı.

38 maçta 13 gol

35 yaşındaki futbolcu, sezon başında lacivert siyahlı kulübe transfer olan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile aynı takımda yer alacak. Son olarak Roma forması giyen Boşnak yıldız, geçtiğimiz sezon çıktığı toplam 38 maçta 13 gol kaydetti.