Edin Dzeko hakkında flaş transfer açıklaması!

Serie A ekiplerinden Roma'yla kontratı önümüzdeki sene sona erecek olan golcü futbolcu Edin Dzeko'nun adı, kısa bir süre öncesine kadar Fenerbahçe'yle birlikte anılıyordu. Bu yaz takımdan ayrılacağı konuşulan 33 yaşındaki santrforun geleceği hakkında Bosna Hersek Milli Takımı'ndan hocası olan Robert Prosinecki'den gündem yaratan bir açıklama geldi.

İtalya'da yayım yapan Calcio Napoli 24 adlı internet sitesinin sorularını yanıtlayan 50 yaşındaki Hırvat teknik adam, Dzeko ile ilgili olarak "Kendisiyle konuşma şansım oldu. Dzeko, bana Roma'dan ayrılacağını söyledi. Muhtemelen başka bir İtalyan kulübüne gidecek." ifadelerini kullandı. Yıldız ismin uzun bir süredir Inter'e transfer olacağı konuşuluyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler