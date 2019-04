Onu anlatmaya pek gerek yok, biliyoruz ama biz yine de biraz bahsedelim neden yaşayan efsane olduğundan. Bosna Milli Takımı formasıyla 100 maçı deviren az sayıdaki isimlerden biri. Ulusal formayla 55 gole imza attı. Zeljeznjcar altyapısından yetişip, Wolfsburg, Manchester City gördü. 2009-2010’da Almanya’da iki kez, 2011’de ise Premier Lig’de yılın oyuncusu seçildi. 33 yaşına gelmesine rağmen hala Roma’nın en önemli gol silahı. 2017 ve 2018’de de İtalyan devinin formasıyla yılın oyuncusu ödüllerine layık görüldü. 3 kez gol krallığı yaşadı, 2 Premier Lig Kupası kaldırdı, 2016-2017 Avrupa Ligi’nin gol kralıydı. Kardeş ülkemiz Bosna’nın yıldızının başarılarıyla biz de her zaman gururlandık. Ve bu gururu şimdi de FANATİK okurlarıyla paylaşalım istedik. Edin Dzeko’yla Bosna-Ermenistan maçı öncesi bir araya geldik. Süper Lig’de tozu dumana katan Edin Visca’ydı sohbetimizin konusu. Samimiyeti ve mütevazılığıyla cevapladı her şeyi:

‘Hiçbir zaman değişmedi’

“Visca’yı çok uzun yıllardır tanıyorum. Futbolun içerisinde bir şeyleri elde ettikten sonra değişen birçok oyuncuya şahit oldum. Ama o hiçbir zaman bu yanlışa düşmedi. Küçük, çelimsiz bir çocukken neyse şimdi de o... Nereden geldiğini hiçbir zaman unutmadı. Aynı benim gibi. Ve gideceği yeri de iyi biliyor. Türkiye’ye gitmeye karar verdiğinde bunun, onun için doğru bir adım olacağını düşünmüştüm. Kendisini ispat etme fırsatını yakalayacaktı ve bunu başaracaktı. Bugün yaptığı işlerden dolayı onun adına hem çok mutluyum hem de çok gururlu.”

‘Performansı asla sürpriz değil’

“Biz aynı takımın altyapısından yetiştik onunla, Zeljeznijcar’da... Ben ondan büyüğüm yaş olarak ama aynı şeyleri yaşadık. Öyle gösterişli tesislerimiz yoktu. Bütün altyapının kullandığı bir saha, A Takım’ın hem idmanlarını yaptığı hem de maçlarını oynadığı Grbavica Stadı. Bu yüzden bugün geldiğimiz noktanın, elde ettiklerimizin kıymetini biliyoruz. Bu yüzden bizden sonra gelecek Boşnak oyunculara örnek hayatlar yaşamaya çalışıyoruz. Edin Visca da aynı bu şekilde ilerledi ve devam ediyor. Türkiye’de onun sergilediği istikrar ve performans beni hiç şaşırtmıyor. Çünkü kalitesini çok iyi biliyorum, çok daha fazlasını yapabileceğini de.”

‘Enerjisi bitmek bilmiyor’

“Almanya’da, İngiltere’de oynadım. Şimdi İtalya’dayım. Yani dünya futbolunu temsil eden futbol kültürlerini yaşadım. Bu yüzden rahatlıkla söyleyebilirim ki Visca çok daha büyük adımlar atabilir. Rahatlıkla Premier Lig’de de İtalya’da da oynayabilir. Sürati, oyun zekası, skora olan arzusu, bitmeyen enerjisi ve çalışma azmi onun en güçlü yanları. Bugüne kadar Türkiye’de büyük bir takıma gitmemiş olmasına şaşırıyordum. Ancak sanırım bu gösterdiği başarılı performansların ardından artık onların da alması zor. Edin Visca’yı bundan sonra aramıza bekliyoruz. Premier Lig ya da İtalya Ligi. Mutlaka buralara gelmeli. Çünkü bu yetenek onda fazlasıyla var.”

‘Keşke aynı takımda oynasak’

“Milli Takım’da Visca ile yaklaşık 7-8 yıldır beraberiz. Onunla oynamak bir forvet için çok değerli. Çünkü her an rakibine kendisini unutturup bir anda pozisyona girebilecek ya da sizi pozisyona sokabilecek bir oyuncu. Bazen keşke aynı takımda oynasak diyorum onun için.”

‘En kısa zamanda gelecektir’

“Yalnız kaldığımız zamanlarda bana Türkiye’deki futboldan bahsediyor, sohbet ediyoruz. Edin sayesinde Türkiye’yi de takip ediyorum. Zaten oradaki taraftarların ne kadar ateşli ve tutkulu olduklarını biliyorum. 2 sene önce Galatasaray beni istediğinde bana attıkları binlerce mesajı hatırlıyorum. Ben oraya gelmedim ama sanırım Visca en kısa zamanda bize yaklaşacak.”

‘Şampiyonluk yaşayacak’

“Vakit bulabildiğim zamanlarda onun maçlarını izlemeye çalışıyorum. Başakşehir iyi oynayan bir takım olarak şampiyonluğa gidiyor ve bunda Visca’nın büyük payı olduğunu görmek güzel. Kadrosunda Robinho, Clichy, Adebayor ve Demba Ba gibi dünyanın tanıdığı oyuncuların bulunduğu bir takımda Visca’nın bu kadar ön plana çıkması, takımın en önemli oyuncusu olması zaten onun kalitesini anlatmaya yetiyor. Benim pek bir şey söylememe gerek yok. Şampiyonluk yaşamasını çok istiyorum. Bunu başaracağına inanıyorum. Yalnızca futbolculuğuna değil, karakterine de çok büyük saygı duyduğum bir arkadaşım. İyi ki onunla beraberiz.”

‘Amir ve Bajic de geliyor’

“Türk futbolu Boşnak oyuncular için her zaman kendilerini göstermeleri adına önemli bir fırsat oldu. Hala da öyle. Geçmişte Baliç, Boliç gibi büyük oyuncular. Şimdilerde Edin Visca... Arkasından Riad Bajic ve Amir Hadziahmetovic de geliyor. İkisinin de önemli yerlere geleceğini düşünüyorum. Bir oyuncu çalışmayı seviyorsa başarılı olması kaçınılmazdır. Onlar da çalışmayı seven oyuncular. Ülkemizin futboluna her zaman katkıları olacak. Bundan şüphem yok.”

‘Cengiz’e yardımcı oluyorum’

“Cengiz Ünder’le de kısa sürede iyi arkadaş olduk. Türk futbolunun son zamanda çıkardığı en önemli yeteneklerden biri. Sürekli öğrenmek isteyen bir yapısı var. Şu anda şanssız bir dönem geçiriyor. Sakatlık yaşadı. Ancak bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. En kısa sürede daha güçlü dönecektir. Buna eminim. Ona elimden geldiğince yardımcı olmaya ve tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum.”

