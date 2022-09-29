Fenerbahçe 'den önce Lazio'ya ardından bu sezon başında İspanya'ya transfer olan ve bu sezon Mallorco formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'den güldüren bir paylaşım geldi. Edibe hanımın yaptığı paylaşım daha önce "Çiğ etle besliyorum" sözlerini akıllara getirdi.

MİLLİ TAKIMDA ŞOV YAPTI

UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova formasıyla Güney Kıbrıs karşısında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Vedat Muriqi gruptaki toplam gol sayısını beşe çıkardı. Muriqi'nin attığı son golün asistini de Galatasaraylı Rashica yapmıştı.









İSPANYA'DA ÇOK FORMDA

Lazio'dan Club Brugge'a transferi son anda yatan ve 7.7 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Mallorca'ya giden Kosovalı golcü sezona iyi bir başlangıç yaptı. 28 yaşındaki forvet 6 lig maçında 3 gollük katkı sağladı.

"ÇİĞ ETLE BESLİYORUM"

Fenerbahçe dönemi 13’ü ligde olmak üzere 15 resmi golü bulunduğu dönemde Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi, sezon başında taraftarların "Bu adama ne yediriyorsun da böyle performansı?" soruları üzerine "Çiğ etle besliyorum" yanıtını vermişti.

RÖPORTAJDA ANLATMIŞTI

Edibe Muriqi verdiği bir röportajda, Vedat Muriqi'in performansından ötürü kendisine sürekli olarak "Bu adama ne yediriyorsun da böyle performansı?" mesajları geldiğini belirterek, "Ben de maçta golü kaydettim. Paylaştım ve “Çiğ etle besliyorum” dedim. Hiç buralara geleceğini düşünmedim. Sonra taraftarların oldukça hoşuna gitti bu. Hatta hâlâ ‘çiğ etle besledin mi? mesajları geliyor maçtan önce. Maçtan sonra da ‘beslemişsin’ ya da ‘beslememişsin’ diyorlar performansa göre.

ETTEN "MÖÖÖ" DİYE SES GELİYOR

Edibe Muriqi'nin instagram hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Eşinin yemek yerken fotoğrafını çeken Edibe hanım instagram paylaşımına "Etten mööö diye ses geliyor" ifadelerini yazdı. Muriqi'nin eşinin bu paylaşımı akıllara "Çiğ etle besliyorum" paylaşımını getirdi.