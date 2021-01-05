Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında var mı? sorusunun yanıtı EDHO takipçileri tarafından araştırılıyor. Son bölümde ihaneti kaldıramayan Tipi'nin Rafet'i boğması masadaki dengeleri yeniden bozdu. Son olarak Ebru'nun hainliğinin ortaya çıktığı ve Hızır masaya gelerek masanın 14. kuralını hatırlatarak kendisinin infaz edilmesini istediği bölüm sonrası heyecan artmıştı. İzleyiciler yeni bölümü heyecanla beklerken ATV yayın akışında dizinin yer almaması şaşkınlığa neden oldu. Peki, EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

EDHO yeni bölüm bu akşam var mı?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Fakat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok?

Yılbaşı nedeniyle ara veren diziler arasına Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da girdi. Dizinin yerine bu akşam "Akıncılar" adlı yeni yapım ekrana gelecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümadar Olmaz (EDHO) dizisinin 179. bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak. Yılbaşı nedeniyle 1 hafta ara verilirken yeni bölüm 12 Ocak Salı günü ekrana gelecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.