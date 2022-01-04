199. bölümü ile sezon finali yapan, 200. bölüm fragmanı yayınlanmasına rağmen sürpriz bir kararla yayından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Seyircinin geri dönmesi için büyük baskı yaptığı EDHO'dan takipçilerine sevindiren bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; projenin yazarları Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener seyirci baskısı ve gelen cazip tekliflere dayanamayarak 7. sezon için görüşmelere başladı. İsim hakkı atv’de olan projenin yeni adı ise “Son efsane” oldu. Önce yayınlanmamış son bölümü montajlanıp film haline getirilecek yapım daha sonra dizi olarak ekranlara gelecek. Adı 'Son Efsane' olarak değişecek yapımın başrolünde ise Oktay Kaynarca değil Ozan Akbaba olacak.

EDHO ne zaman başlayacak? EDHO dizisinin yeni adı ne? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi kanalda yayınlanacak?

6 yıldır ekranda olan dizinin bitişine üzülen seyirci bu kez yeni gelişme ile tekrar diziye kavuşacak iddiası kulislerde konuşuluyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; EDHO’nun isim hakkı ATV’de olduğu için yeni ismi 'Son Efsane' olacak. Son Efsane filminin ay sonunda olması planlanan yayın tarihini BluTV kısa süre içinde açıklayacak. Projenin dizi versiyonu şubatta çekilecek ve başrolde İlyas Çakırbeyli’yi canlandıran Ozan Akbaba yer alacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosu belli oldu mu? Oktay Kaynarca var mı?

ATV’nin 'Okul Yolunda' dizisiyle anlaşan Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan) yurt dışında sürgünde, Hızır'ı Oktay Kaynarca ise hapiste gösterileceğinden dolayı projede yer almayacak. Hatırlanacağı üzere diziye Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan'ın katılması dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırmıştı. Güncel kadronun ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde ne oldu?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa’yı Savaş’ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş’a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli’nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli’nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş’ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli’nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan’ı ortada bırakarak Savaş’ın yanına geçen Volkan ve Koray’ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.