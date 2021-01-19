ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hayriye Ana'sı Sabina Toziya ekipten ayrıldı. Altı sezondur dizide Hayriye Ana karakterine hayat veren 72 yaşındaki usta oyuncu, yılbaşı için sete verilen arada ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya, İstanbul'a dönmek için hazırlandığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, tetkikler sonucunda usta ismin beyninde tümör olduğunu tespit etti. Toziya sağlık problemi nedeniyle sete dönemeyeceği için rol aldığı diziden de senaryo gereği ölerek ayrıldı. Dört gün yoğun bakımda kalan usta oyuncu dün hastaneden taburcu oldu. EDHO'nun sıkı takipçileri, Sabina Toziya kimdir, kaç yaşında? Sabina Toziya nereli? EDHO Hayriye Ana diziden neden ayrıldı? sorularına google üzerinden yanıt arıyor.

EDHO Hayriye Ana diziden neden ayrıldı?

Beyninde tümör tespit edilen usta oyuncu Sabina Toziya acil ameliyata alındı. Memleketi Makedonya'da bulunan Toziya'nın ameliyatını Sağlık Bakanı Venko Filipce gerçekleştirdi. Toziya sağlık problemi nedeniyle sete dönemeyeceği için rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan da senaryo gereği ölerek ayrıldı.

Sabina Toziya kimdir, kaç yaşında? Sabina Toziya nereli?

Sabina Toziya, 17 Nisan 1946 yılında Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı; Sabina Ajrula Tozija'dır. Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye'de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başlamıştır. Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol almıştır.

Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat veren Sabina Toziya, 1.65 metre boyunda, 73 kilo ve Koç burcudur.

Sabina Toziya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hayriye Çakırbeyli) (TV Dizisi)

2016 – Annemin Yarası (Mevlide) (Sinema Filmi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Afife Hatun (TV Dizisi)