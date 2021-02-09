ATV'nin sevilen dizisi (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 9 Şubat Salı günü yayınlanması beklenen yeni bölümün yayın akışında olmamasın nedeni diziseverler tarafından merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yeni bölümü olup olmadığını araştırıyor, ''EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde.

EDHO yeni bölüm bu akşam var mı?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Fakat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.

EDHO yeni bölüm neden yok?

EDHO'nun yeni bölümü Fenerbahçe - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle ekranlarda olmayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 182. bölümü 16 Şubat Salı günü sevenleri ile buluşacak ve kaldığı yerden devam edecek.

ATV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT 2021 SALI

08:00 Kahvaltı haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Fenerbahçe - Başakşehir

22:30 Akıncı

01:45 Kanatsız Kuşlar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?

Ebru’nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli’nin tüm ikazlarına rağmen Cihan’ı öldürür ve Fuat’ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan’ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar. Didem’i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya’yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı’dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz’ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır.

Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir düşman edinmiştir. Savaşa hazırlanan İdris Reis’e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli’nin öldürdüğü Cihan’ın yeğeni Özcan’ı ekler. Özcan’ı Hızır Ali’nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman’ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki savaşı daha da hareketlendirecektir.