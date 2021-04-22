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Edgar'dan Galatasaray'a müthiş gol

Vitor Hugo'yla birlikte savunmanın bel kemiği olan Edgar Ie, Galatasaray maçının kahramanı oldu.

22 Nisan 2021, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Edgar'dan Galatasaray'a müthiş gol

Görev bölgesinde oldukça başarılı bir oyun ortaya koyan ve Sarı-Kırmızılı hücumculara bir an olsun göz açtırmayan Portekizli stoper, 76'da da harika bir gole imza attı. Ceza yayının üzerinde topa gelişine vuran başarılı oyuncu, Muslera'yı mağlup etmeyi başardı. Yıldız oyuncunun bu golü galibiyet için yeterli olmasa da Fırtına'ya 1 puan kazandırdı. 

Maçın ardından konuşan Edgar, "Benim golümden daha önemlisi 3 puan alabilmekti, son saniyede yediğimiz golle hiç hak etmediğimiz 1 puanla buradan ayrıldık" dedi.

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