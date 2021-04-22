Görev bölgesinde oldukça başarılı bir oyun ortaya koyan ve Sarı-Kırmızılı hücumculara bir an olsun göz açtırmayan Portekizli stoper, 76'da da harika bir gole imza attı. Ceza yayının üzerinde topa gelişine vuran başarılı oyuncu, Muslera'yı mağlup etmeyi başardı. Yıldız oyuncunun bu golü galibiyet için yeterli olmasa da Fırtına'ya 1 puan kazandırdı.

Maçın ardından konuşan Edgar, "Benim golümden daha önemlisi 3 puan alabilmekti, son saniyede yediğimiz golle hiç hak etmediğimiz 1 puanla buradan ayrıldık" dedi.