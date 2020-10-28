Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da takımın önemli isimlerinden Edgaras Ulanovas, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maccabi Tel Aviv'in çok iyi bir takım olduğunu belirten Ulanovas, "Çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Hücumda çok yetenekliler. Oldukça iyi oyuncuları var. Özellikle Wilbekin ve Dorsey şu anda çok iyi durumda. Uzunlarda da Hunter, Zizic ve Caloiaro gibi üç önemli koza sahipler. Üst üste üç yenilgi aldık ve reaksiyon göstermemiz ve geçmişti olduğundan daha iyi oynamamız gerekiyor. Zor bir karşılaşma olacağını biliyoruz çünkü EuroLeague’de kolay maç yok. Hangi takımla karşılaştığınız bir önemi yok, bu turnuvada her müsabaka zor. Onların enerjisine cevap verebilmeli ve iyi bir performans ortaya koyabilmeliyiz" dedi.