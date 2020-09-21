Edgar nefes aldırdı

Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transferinde takasta gelen ve geçen sezonu Feyenoord’ta geçiren Edgar Ie, Denizlispor karşılaşmasında savunmanın en iyi ismiydi. Stoper anlamında büyük eksiklik yaşayan Bordo-Mavililer’de, Portekizli savunmacının performansı teknik heyeti memnun etti. Yeni transferler takıma katılana kadar savunmadaki yükü sırtlanacağının mesajını veren Edgar Ie, bu sezon takımda kalacak. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Trabzon’da yeni bir ev bakmaya başlamıştı.