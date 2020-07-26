Edgar Le için Feyenoord istekli

Sezon başında Yusuf Yazıcı, Fransız ekibi Lille’e transfer olurken, takasta Trabzonspor’a bonservisi verilen Edgar Le, Türkiye’ye ayak basmadan Feyenoord’a kiralanmıştı. Hollanda temsilcisi, Portekizli stoperin bonservisini almak için harekete geçti.

26 Temmuz 2020, Pazar 10:50 Son Güncelleme:
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Edgar Le için Feyenoord istekli

Sezon başında Yusuf Yazıcı, Fransız ekibi Lille’e transfer olurken, takasta Trabzonspor ’a bonservisi verilen Edgar Le, Türkiye’ye ayak basmadan Feyenoord’a kiralanmıştı. Hollanda temsilcisi, Portekizli stoperin bonservisini almak için harekete geçti.

Bordo- Mavililer ile temas kuran Feyenoord’un sıkı bir pazarlığa girdiği öğrenildi. Trabzonspor 3 milyon Euro talep ederken, Kırmızı-Beyazlılar’ın 2 milyon Euro’da direttiği gelen haberler arasında.


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