Edgar Ie: Vitor ile iyi anlaşıyoruz

Yükselen performansı ile dikkat çeken Trabzonspor'un başarılı stoperi Edgar Ie, Gaziantep maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 26 yaşındaki Portekizli savunmacı, Vitor Hugo ile yakaladığı uyum hakkında, "Vitor ile aramızda iyi bir uyum var. Aynı dili konuşuyoruz. Çok rahat anlaşıyoruz. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Edgar, bu arada Gaziantep karşısında attığı 63 pasın tamamında isabet sağladı.